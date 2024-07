Moselfest Zurlauben in Trier: Busse zum Fest und Busumleitungen

TRIER. Wie die Stadtwerke Trier mitteilen, fahren für die Besucher des Moselfestes am Freitag, 12. Juli, und Samstag, 13. Juli 2024, alle zehn Minuten kostenpflichtige Pendelbusse der Sonderlinie 97 zwischen dem Hauptbahnhof und dem Zurlaubener Ufer.

Wegen des Feuerwerks am Freitag wird die Kaiser-Wilhelm-Brücke von 21.30 Uhr bis etwa 24 Uhr in beide Richtungen gesperrt. In diesem Zeitraum werden die Linien 81 und 87 sowie die Pendelbusse der Linie 97 wie folgt umgeleitet:

Die Busse der Linie 81 in Richtung Hauptbahnhof/Tarforst fahren bis zur Haltestelle Lenus-Mars-Straße ihre normale Route und werden dann über Konrad-Adenauer-Brücke, Pacelliufer, Katharinenufer und Ausoniusstraße umgeleitet. In Richtung Euren/Igel fahren die Busse der Linie 81 ab der Trevirispassage eine Umleitung über Walramsneustraße, Justizstraße, Böhmerstraße, Krahnenufer und Konrad-Adenauer-Brücke. Alle Haltestellen auf den Umleitungsstrecken werden angefahren.

in Richtung Hauptbahnhof/Tarforst fahren bis zur Haltestelle Lenus-Mars-Straße ihre normale Route und werden dann über Konrad-Adenauer-Brücke, Pacelliufer, Katharinenufer und Ausoniusstraße umgeleitet. In Richtung Euren/Igel fahren die ab der Trevirispassage eine Umleitung über Walramsneustraße, Justizstraße, Böhmerstraße, Krahnenufer und Konrad-Adenauer-Brücke. Alle Haltestellen auf den Umleitungsstrecken werden angefahren. Die Busse der Linie 87 in Richtung Hauptbahnhof fahren während der Sperrung bis zur Haltestelle Biewer-Süd ihre gewohnte Route und werden über die B 53, Ehranger Brücke, A 602 und Franz-Georg-Straße direkt zum Hauptbahnhof geleitet. In Richtung Quint/Schweich gilt die Umleitung für die Linie 87 in umgekehrter Reihenfolge.

in Richtung Hauptbahnhof fahren während der Sperrung bis zur Haltestelle Biewer-Süd ihre gewohnte Route und werden über die B 53, Ehranger Brücke, A 602 und Franz-Georg-Straße direkt zum Hauptbahnhof geleitet. In Richtung Quint/Schweich in umgekehrter Reihenfolge. Die Pendelbusse vom Hauptbahnhof zum Moselfest fahren bis zur Haltestelle Treviris wie gewohnt und werden dann über Walramsneustraße, Justizstraße, Böhmerstraße, Katharinenufer und Ausoniusstraße zur Haltestelle Friedrich-Ebert-Allee/Krankenhaus geleitet. In Richtung Hauptbahnhof starten die Pendelbusse im Zeitraum der Brückensperrung ebenfalls an der Haltestelle Nordallee/Krankenhaus.

Für alle Fahrten am Sonntag gilt der normale Fahrplan. Während des gesamten Moselfests ist die Haltestelle Zurlaubener Ufer auf die Kaiser-Wilhelm-Brücke verlegt.

Fragen zu Pendelbussen und Busumleitung beantwortet gerne das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Trevirispassage oder telefonisch unter 0651 717-273.