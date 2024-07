100.000 Euro Schaden – Britischer Pilot muss in Zweibrücken notlanden!

ZWEBRÜCKEN. Ein fehlendes Bugrad zwingt den Piloten einer kleinen Maschine zur Notlandung. Ernsthaft verletzt wird niemand, der Schaden ist aber hoch.

Ein britischer Pilot hat auf dem Flugplatz Zweibrücken mit seiner Maschine notlanden müssen. Wie die Polizei Pirmasens mitteilte, war das Kleinflugzeug von London nach Salzburg unterwegs. Ursprünglich wollte der Pilot in Rieschweiler-Mühlbach im Landkreis Südwestpfalz zum Tanken zwischenlanden, das Flugzeug verlor beim Landeversuch am Donnerstagnachmittag jedoch sein Bugrad. Er flog weiter und konnte in Zweibrücken notlanden.

Insgesamt entstand ein Schaden von knapp 100 000 Euro, der Pilot blieb unverletzt.