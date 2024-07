Meisterschafts-Showdown im Trierer Nordbad – Saisonfinale der Wasserballer des SSV Trier

TRIER. Zum Saisonfinale der Wasserballer des SSV Trier kommt es am kommenden Freitag, den 5. Juli, um 19.30 Uhr im Freibad Nord.

Die Ausgangslage ist klar: Setzt sich Trier in seiner letzten Partie der laufenden Saison gegen den Gegner aus Friedrichsthal durch, ist ihnen die Meisterschaft in der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Saar nicht mehr zu nehmen. Jedoch ist auch die Ausgangslage für die Gäste aus dem Saarland, die von einem Sieg am „grünen Tisch“ gegen den Dritten der Liga aus Neustadt/Weinstraße profitieren, nicht weniger spannend: Mit einem Sieg an der Mosel kann man sich die Meisterschaft selbst bei einer Niederlage im eigenen letzten Saisonspiel sichern.

Auch wenn zur gleichen Zeit die deutsche Fußballnationalmannschaft im Viertelfinale der Europameisterschaft auf Spanien trifft, hoffen die Trierer Wasserballer auf viele Zuschauer im Freibad Nord. Der Eintritt ist frei.