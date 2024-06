Gegen Baum und Sitzbank geschleudert: Unfälle unter Alkohol in Luxemburg

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für den gestrigen Freitagabend und die zurückliegende Nacht mehrere Unfälle an verschiedenen Orten im Großherzogtum, bei denen die Fahrer teilweise unter Alkoholeinfluss standen.

Kurz nach 19.00 Uhr kam es am Freitagabend auf der Autobahn A4 in Höhe Pontpierre zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Auto. Der Motorradfahrer erlitt leichtere Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Beim Motorradfahrer verlief sowohl ein Alkohol- wie auch ein Drogenschnelltest positiv und demselben musste der Führerschein entzogen werden. Unfall wurde zu Protokoll genommen.

Kurz nach Mitternacht wurde eine Polizeistreife in der route d’Arlon in Capellen auf einen Autofahrer aufgrund seiner Fahrweise aufmerksam und stoppte den Wagen. Beim Fahrer verlief der Alkoholtest positiv und demselben musste ein Fahrverbot zugestellt werden. Gegen denselben wurde Protokoll errichtet.

Kurz vor 1,00 Uhr kam es bei einem Überholmanöver auf der Autobahn A3, in Höhe der Ausfahrt Dudelange-Centre, zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Beide Fahrspuren sowie ein Teil der Pannespur waren durch die Unfallwagen blockiert und die Autobahn in Fahrtrichtung Frankreich zeitweilig blockiert. Rettungsdienste und Polizei begaben sich vor Ort und der nachfolgende Verkehr konnte nach den Aufräumarbeiten über die rechte Fahrspur weitergeleitet werden. Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt und wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus verbracht. Alkohol- und Drogentests bei beiden Fahrern negativ.

Gegen 1.30 wurde ein verunfallter Wagen im Straßengraben auf dem CR324 in Hosingen gemeldet. Der Fahrer blieb unverletzt, am Wagen entstand jedoch hoher Materialschaden. Der Alkoholtest verlief positiv und dem Fahrer musste aufgrund des Testresultates der Führerschein entzogen werden. Protokoll wurde erstellt.

Kurz vor 2.00 Uhr verunfallte eine Autofahrerin in der rue de Niederkorn in Sanem. Dieselbe kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten Wagen und ihr Auto kam inmitten der Fahrbahn zum Stillstand. Im Unfallwagen befanden sich drei Personen, welche seitens der Rettungsdienste zwecks Kontrolle ins Krankenhaus verbracht wurden. Alkoholtest verlief negativ.

Kurz vor 3.00 Uhr wurde der Polizei ein Auto gemeldet, welches von Lasauvage in Richtung Differdange in starken Schlangenlienien gesteuert wurde. Eine Polizeistreife konnte den Wagen kurz später in Differdingen antreffen. Bei der Kontrolle verlief der Alkoholtest positiv. Dem Fahrer wurde ein Fahrverbot zugestellt und die Angelegenheit wurde zu Protokoll genommen.

Gegen 3.30 Uhr verunfallte ein Autofahrer auf dem CR151, zwischen Mondorf und Wellenstein. Derselbe verlor an der Kreuzung in Fahrtrichtung Wellenstein die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Baum und der Wagen wurde anschließend gegen eine Sitzbank geschleudert. Am Wagen entstand Totalschaden, der Fahrer blieb bis auf eine kleine Schramme unverletzt. Der Alkoholtest verlief positiv, sein Führerschein musste eingezogen werden und ein Unfallprotokoll wurde erstellt.

Gegen 5.00 Uhr stoppte eine Polizeistreife einen Autofahrer auf der Autobahn A1, in Höhe Potaschberg, aufgrund seiner auffälligen Fahrweise. Da der Alkoholtest positiv verlief, wurde gegen denselben Protokoll ohne Führerscheinentzug (Resultat unter 1,2‰) errichtet. (Quelle: Police Grand-Ducale)