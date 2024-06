TRIER: Gewitter und Sturm: Altstadtfest-Orga beobachtet Wetterlage genau

TRIER. Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor einem erhöhten Unwetterpotential im Südwesten Deutschlands, das ab 18:00 Uhr auch Trier betreffen könnte.

Die Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM) als Organisatorin des Altstadtfestes steht diesbezüglich in engem Austausch mit den relevanten Sicherheitsbehörden. Ob das Public Viewing auf dem Viehmarkt oder das Bühnenprogramm auf dem restlichen Veranstaltungsgelände von der Wetterlage beeinträchtigt sein könnte, steht aktuell noch nicht fest.

Bislang haben die Experten erst eine so genannte Vorabinformation veröffentlicht. Sie ist ein Hinweis auf eine Wetterlage mit hohem Unwetterpotenzial, wobei das Unwetterereignis selbst verbreitet erwartet wird. Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt des Ereignisses können jedoch noch nicht mit Sicherheit prognostiziert werden. Dies erfolgt erst mit der Ausgabe einer amtlichen Unwetterwarnung, die bislang noch nicht vorliegt.

Gewitter, Sturm, Hagel ab 18.00 Uhr möglich

Von Südwesten her soll am Samstagabend ab etwa 18:00 Uhr ein größerer Gewitterkomplex aufziehen, in dessen Verlauf es zu Sturm- und schweren Sturmböen um 85 Stundenkilometern (Bft 9) sowie heftigem Starkregen mit Mengen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde kommen könnte.

Auch Hagel und schwere Sturmböen bis 100 Stundenkilometern (Bft 10) werden nicht ausgeschlossen. Ab den späten Abendstunden soll von Südwesten her ein größeres Gewittersystem auftreten, das im Laufe der Nacht nordostwärts zieht. Hierbei werden schwere Sturm- bis Orkanböen (Bft 10-12) nicht ausgeschlossen, die Windstärken bis 120 Stundenkilometer erreichen können. Tagsüber könnten bereits ab Samstagnachmittag einzelne starke Gewitter auftreten

Ob dies zu einer Absage bestimmter Programmpunkte des Altstadtfestes führen wird, steht aktuell noch nicht fest. „Wir haben die Wetterlage engmaschig im Blick und beraten uns hierfür intensiv mit den städtischen Sicherheitsexperten und Ordnungsbehörden“, erklärt TTM-Geschäftsführerin Elvira Classen. „Die Sicherheit unserer Besucherinnen und Besucher hat oberste Priorität. Deshalb verfolgen wir die Einschätzungen des Deutschen Wetterdienstes auf Genaueste, um die bestmögliche Entscheidung zu treffen.“

Aktuelle Informationen veröffentlichen Stadt und TTM heute im Laufe des Tages per Pressemitteilung, auf den Seiten www.trier.de und www.trier-info.de sowie auf der offiziellen Seite des Altstadtfestes auf Facebook.