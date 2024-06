Region: Solarenergie trifft auf Design – Schoenergie aus Föhren öffnet die Türen

FÖHREN. Im Jahr 2008 von den vier Brüdern Bernd, Erik, Gerd und Volker Schöller als Familienunternehmen gegründet, beschäftigt die Schoenergie GmbH aus Föhren mittlerweile über 300 Mitarbeiter:innen an 6 Standorten in Rheinland-Pfalz, Saarland und Nordrhein-Westfalen. Das Solarunternehmen, welche zukunftsweisende und nachhaltige Energielösungen für Privathaushalte, Unternehmen und Solarparks entwickelt und individuell umsetzt, verbindet dabei vor allem eine nachhaltige Energieversorgung mit modernem Design.

Ästhetik und Nachhaltigkeit vereint dabei auch die moderne Unternehmenszentrale im Industriepark Region Trier (IRT). Zum „Tag der Architektur“ am 29. Juni haben Besucher:innen die Möglichkeit, das spannende und faszinierende Gebäude zu entdecken sowie einen eindrucksvollen Blick hinter die Kulissen des Unternehmens zu erlangen. Ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm, unter anderem mit den Römerstrom Gladiators Trier, lädt dabei zum Entdecken der vielseitigen Arbeit des Unternehmens ein.

Solarenergie und Design harmonisch vereint

„Alle unter einem Dach vereinen und die Vielfalt der Solarenergie erlebbar machen“ – Die neue Firmenzentrale der Schoenergie GmbH in Föhren ist mehr als ein gewöhnliches Gewerbegebäude. Gemeinsam mit vielen beauftragten Partnern aus der Region und möglichst nachhaltigen Materialien ist in Föhren ein moderner Arbeitsplatz und Ort der Kommunikation und Innovation entstanden. Zukunftsthemen der erneuerbaren Energien werden dabei auf beeindruckende Weise vor Ort erlebbar gemacht. Vom Schulungsraum, der Lagerhalle, dem Showroom und den Büroräumen bis zum Ladepark und zu den Nachführsystemen – das nachhaltige Gebäude wurde nicht nur nach neuestem energetischen Standard realisiert, sondern zeigt insbesondere auf, dass Ästhetik und Nachhaltigkeit sich keinesfalls ausschließen müssen – sich Solarlösungen und Design vielmehr harmonisch vereinen lassen.

Vielfalt der Solarenergie erlebbar machen

„Wir wollen unseren Besucher:innenzeigen, wie wir arbeiten“, erklärte der technische GeschäftsführerVolker Schöller auf der feierlichen Eröffnung der Zentrale vor über 300 Gästen im September vergangenen Jahres, bei der unter anderem der rheinland-pfälzische Innenminister Ebling sprach. Nach 1,5-jähriger Bauzeit wurde schließlich ein spannendes und vielfältiges Gebäude fertiggestellt, das die kreativen und ästhetischen Möglichkeiten im Photovoltaikbereich aufzeigt: Design, Nachhaltigkeit und Energiewende unter einem Dach.

Entdecken und Erleben: Tag der offenen Tür am Samstag, 29. Juni

Passend zum „Tag der Architektur“ öffnet SCHOENERGIE am Samstag, 29. Juni, von 10 bis 18 Uhr die Türen für interessierte Besucher:innen. Neben Gebäude-Führungen durch das Architekturbüro „tibo“, nützlichen und informativen Vorträgen, die einen Einblick in die Welt der Solarenergie geben, erwartet die Besucher:innen auch ein unterhaltsames Rahmenprogramm. So gibt es von 14 bis 16 Uhr die Möglichkeit, mit Basketballern der Römerstrom Gladiators Trier gemeinsam ein paar Körbe zu werfen, eine Hüpfburg plus Kinderschminken für die kleinen Besucher und auch ein Glücksrad mit Verlosung. Für das leibliche Wohl für Groß und Klein ist ebenfalls ausgiebig gesorgt.

Facts:

Was: Schoenergie öffnet die Türen /Tag der Architektur

Wann: 29. Juni von 10 bis 18 Uhr

Wo: SCHOENERGIE – Marie-Curie-Allee 10 | 54343 Föhren

Für Wen: Alle, die sich für Solarenergie und Architektur interessieren

Kurz vorgestellt: Das ist die Schoenergie GmbH aus Föhren

Über Schoenergie:

Schoenergie ist der Partner der Energiewirtschaft – ob als Full-Service-Anbieter für die Projektierung, die Planung, den Bau und den Betrieb von Solaranlagen und -kraftwerken oder die Vermarktung des Solarstroms. Dabei zählen zu den Kund:innen von Schoenergie sowohl private Hausbesitzer:innen sowie Gewerbetreibende oder Industriebetriebe – Projektierer, Energieversorger und Stadtwerke. Das Familienunternehmen wurde 2008 von den Brüdern Bernd, Erik, Volker und Gerd Schöller gegründet. Über 300 Mitarbeiter:innen verteilen sich auf die Zentrale in Föhren bei Trier sowie auf Niederlassungen in Bergisch-Gladbach, Münster, St. Ingbert, Bad Kreuznach und Mülheim-Kärlich. Schoenergie hat bereits über 4.000 Kundenprojekte für Privathaushalte, Gemeinden und Unternehmen sowie Solarparks mit einer Leistung von über 1.300 MWp realisiert – in Deutschland, Europa, im Nahen Osten sowie in Mittelamerika. Mit dem Ersatz von fossilen Brennstoffen durch Solarstrom treibt Schoenergie die Energiewende voran, schafft neue Arbeitsplätze mit Zukunft und schont Klima und Natur. Weitere Informationen unter www.schoenergie.de und auf den Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram.