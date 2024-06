Bewegungsmelder ausgelöst: Ratte verursacht Polizeieinsatz auf Firmengelände

VÖLKLINGEN-GEISLAUTERN. Am vergangenen Freitagabend wurde die Polizei Völklingen gegen 23.30 Uhr von einem Sicherheitsunternehmen über die Auslösung eines Alarmes durch einen Bewegungsmelder in den Räumlichkeiten einer Firma in Völklingen-Geislautern in der Ludweilerstraße informiert.

Bei Ankunft der Polizei vor Ort konnten dort am Gebäude keinerlei Einbruchsspuren oder sonstige Unregelmäßigkeiten festgestellt werden. Nach dem Eintreffen des Firmeninhabers durchsuchte die Polizei das Gebäude. Letztendlich konnte dabei der Einbrecher lokalisiert werden. Eine Ratte hatte sich Zutritt verschafft und bei ihrer Aktivität den Bewegungsmelder ausgelöst. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)