Luxemburg: Rennkalender der Stock-Car-Meisterschaft angepasst

LUXEMBURG. Kürzlich wurde eine dringliche Vorstandssitzung der F.L.S.C. (Fédération Luxembourgeoise du Stock-Car) mit den Delegierten der angegliederten Vereine und Mitglieder einberufen. Im Mittelpunkt dieser Versammlung stand der Rennkalender der Saison 2024, welcher notgedrungen neu zusammengestellt werden musste.

Grund für diese Entscheidung war die zweimalige Absage des Meisterschaftslaufs des Tornado Team Hamm, welcher ursprünglich von Pfingstmontag auf den 2. Juni 2024 verlegt werden musste und schlussendlich aufgrund der misslichen Wetterlage wiederum abgesagt werden musste.

Die Vorstädter werden ihr Heimrennen nun am 21. Juli 2024 nachholen und das F.L.S.C.-Rennen wird auf den 25. August 2024 verlegt.

Hier ein Überblick auf aktualisierten Rennkalender der Saison 2024, welche in wenigen Tagen mit dem zweiten Meisterschaftslauf in Alzingen am 30. Juni 2024 fortgeführt wird:

Alles in allem noch fünf verbleibende Renntage, an denen wie gewohnt spektakuläre Action, beinharte Duelle und viele Blechschäden auf der Tagesordnung stehen werden. Die alljährlich hart umkämpfte “Coupe de Luxembourg” wird in diesem Jahr bei dem Renntag der F.L.S.C. ausgetragen werden, welcher nun am 25. August 2024 vorgesehen ist.

Ablauf der einzelnen Renntage

Alle Rennen werden wie gewohnt um 14.00 Uhr mit dem ersten Vorlauf der Klasse 2 (bis 2000ccm) begonnen.

Eintrittspreise weiterhin erschwinglich für die gesamte Familie.

Der Eintrittspreis wurde angepasst im Vergleich zu den Vorjahren und aufgrund der steigenden allgemeinen Kosten auf 12 Euro festgelegt, wobei Kinder bis 12 Jahre und Menschen mit körperlicher Behinderung freien Eintritt genießen.

Zusätzliche Informationen?

Alle nötigen Informationen können jederzeit auf www.stock-cars.lu nachgelesen werden oder im offiziellen Facebook-Blog “Stock-Cars Luxembourg” respektive via Mail an [email protected] angefragt werden. (Quelle: Fédération Luxembourgeoise du Stock-Car a.s.b.l.)