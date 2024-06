++ Trier aktuell: Feuerwehreinsatz „Auf der Steinrausch“ – möglicherweise Verpuffung ++

TRIER. Wie die Berufsfeuerwehr Trier mitteilt, findet gegenwärtig ein Einsatz in der Straße „Auf der Steinrausch“ statt.

Grund des Einsatzes, der am heutigen Freitag, um 9.21 Uhr begann, ist laut Erstmeldung ein Defekt an einer Gastherme bzw. an einem Kamin, eventuell mit Verpuffung. Personen sind nicht betroffen.

Im Einsatz befinden sich ein Löschzug der Berufsfeuerwehr Trier Wache 1 und ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Trier mit insgesamt 12 Einsatzkräften. Der Einsatz wird voraussichtlich rund eine Stunde dauern.