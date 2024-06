Passanten rufen Polizei: Frau im Saarland angeschossen

SAARBRÜCKEN. Eine 22 Jahre alte Frau ist in Saarbrücken angeschossen worden. Passanten hätten am Mittwochabend die Polizei gerufen, weil ihnen die verletzte Frau in der Stephanstraße aufgefallen sei, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zu Donnerstag.

Ermittlungen führten demnach zu einer Wohnung, in der es zu der Schussabgabe gekommen sein soll. Dort trafen die Beamten ihren Angaben zufolge vier Menschen an. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Die verletzte Frau kam in ein Krankenhaus und war nicht in Lebensgefahr, wie es hieß. (Quelle: dpa)