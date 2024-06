Losheim am See: Passanten bedroht und bepöbelt – Polizei überwältigt Randalierer mit Elektro-Taser!

LOSHEIM. Am gestrigen Samstagabend, 8. Juni, kam es in Losheim am See zu einem Angriff auf Polizeibeamte durch einen Randalierer. Diese mussten den Mann, der zuvor schon Passanten anpöbelte und bedrohte, mit einem Elektro-Taser überwältigen.

Demnach wurde der Polizei, gegen 20 Uhr, zunächst eine psychisch auffällige, männliche Person in Losheim am See gemeldet. Die Person hätte im Bereich des Busbahnhofes mehrere Passanten grundlos angepöbelt und massiv bedroht. Im Rahmen der Fahndung im Ortskern von Losheim konnte diese Person durch Polizeibeamte der PI Nordsaarland in dem Vorraum der VVB (Vereinigte Volksbank eG) angetroffen werden.

Die Person reagierte auf keinerlei Ansprache der Polizeibeamte und befand sich offensichtlich in einem psychischen

Ausnahmezustand. Unvermittelt baute sich die Person vor den Polizeibeamten auf und ging mit erhobenen und geballten Fäusten auf die Beamten zu.

Polizei muss Taser einsetzen

Nachdem jegliche Aufforderungen stehen zu bleiben durch die Person ignoriert wurde, musste dieser, um den bevorstehenden Angriff zu unterbinden, unter Einsatz eines Tasers überwältigt werden. Die Treffer des Tasers zeigten Wirkung und die Person

konnte auf dem Boden liegend fixiert und festgenommen werden.

Festnahme nach Widerstand

Bei der Festnahme leistete die Person weiterhin Widerstand und versuchte zudem nach den Beamten zu treten. Bei dem Einsatz wurde keiner der Beamten verletzt. Der aus dem Raum Merzig stammende, 36-jährige Beschuldigte erlitt leichte Verletzungen. Noch vor Ort wurde der Beschuldigte medizinisch durch einen Notarzt versorgt. Nach den durchgeführten Maßnahmen musste der Beschuldigte aufgrund akuter Eigen- und Fremdgefährdung in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden.