Wegen Flutschäden: Busumleitung für Riveris – Großraumtaxi wird eingesetzt

RIVERIS/TRIER. Derzeit kann die Ortschaft Riveris aufgrund der Flutschäden noch nicht von den Linienbussen angefahren werden. Die Busse der Linien 30 und 86 werden ab Waldrach direkt nach Morscheid umgeleitet.

Um ein regelmäßiges Mobilitätsangebot für Riveris zu gewährleisten, setzen die Stadtwerke Trier ab Freitag, 24. Mai, vorerst ein Großraumtaxi ein, das zwischen Riveris und Morscheid pendelt, wo ein Anschluss an die Linie 30 besteht. Sollte das Großraumtaxi nicht alle Fahrgäste mitnehmen können, wird mehrmals zwischen Riveris und Morscheid gefahren. Der Anschluss zur Linie 30 wird auch in diesem Fall gesichert. Samstags, Sonntags und an Feiertagen wird das Bediengebiet des Smart-Shuttles zwischen 9-21 Uhr ausgeweitet. Das Shuttle kann über die Smart-Shuttle-App auf Abruf zwischen Tarforst und Riveris sowie Korlingen, Morscheid und Waldrach gebucht werden.

Bei Fragen steht das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717-273 gerne zur Verfügung. (Quelle: SWT)