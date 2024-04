Mit Glasflasche zugestochen? Mann erleidet schwere Stichverletzungen am Oberkörper

SULZBACH. Am 5.4.2024 kam es gegen 22.20 Uhr auf dem Ravanusaplatz in Sulzbach zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt drei Personen aus dem Regionalverband Saarbrücken. Die Streitigkeit hatte ihren Ursprung in einer dort ansässigen Lokalität und verlagerte sich im weiteren Verlauf nach draußen.

Eine der Personen wurde hierbei in Form von mehreren Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers schwer verletzt. Der Täter, welcher vor Ort ermittelt werden konnte, nutzte möglicherweise eine abgebrochene Glasflasche als Tatmittel und wurde zunächst vorläufig festgenommen. Die Tat konnte durch mehrere Zeugen beobachtet werden. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Weitere Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei sachdienlichen Hinweisen mit der Polizeiinspektion Sulzbach (Telefon: 06897-9330) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Sulzbach)