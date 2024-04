Rund 600 „Erstis“: Sommersemestereröffnung an der Hochschule Trier

TRIER. Rund 600 Erstsemester sind am 02. April 2024 an der Hochschule Trier in das Sommersemester gestartet.

Die Studienanfänger*innen wurden in der Hochschul-Aula willkommen geheißen.

Präsidentin und Vizepräsidentin, Frau Prof. Dr. Dorit Schumann und Prof. Dr.- Ing. Beate Massa, richteten gemeinsam mit der Bürgermeisterin der Stadt Trier, Elvira Garbes und Herrn Andreas Wagner vom Studierendenwerk herzliche Grußworte an die Studierenden. Alle zeigten sich hocherfreut darüber, dass sich so viele Studierende für ein Studium an der Hochschule Trier entschieden haben.

Erstsemester Begrüßung, Hochschule Trier, 02.04.24. Fotos: Hochschule Trier 1 von 31

Im Anschluss an die Grußworte stellten sich die einzelnen Hochschuleinrichtungen den neuen Studierenden beim „Markt der Möglichkeiten“ vor. Die Studierenden hatten hier die Möglichkeit, sich persönlich beraten zu lassen und gezielt Fragen zu stellen.

Die Hochschule Trier wünscht allen Studierenden einen guten Start in das Sommersemester 2024 und viel Erfolg in ihrem Studium.