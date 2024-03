Tresor aus Verankerung gerissen: Fünf Täter brechen in Tankstelle ein

ST. INGBERT. Am 25.3.2024, gegen 2.03 Uhr kam es in der Ensheimer Straße in St. Ingbert zu einem Einbruch in eine Tankstelle. Zu der oben genannten Zeit befuhr ein hochmotorisierter Audi-Kombi, welcher mit einem der Täter besetzt war, das Tankstellengelände.

Zur gleichen Zeit näherten sich vier weitere Täter fußläufig. Trotz akustischer Alarmanlage ließen die Täter nicht ab, hebelten mit schwerem Gerät die Eingangstür der Tankstelle auf und verschafften sich Zutritt zur Tankstelle. Im Tankstelleninnenraum wurde sodann ein Tresor aus der Bodenverankerung gerissen und folglich durch die Täter in den Kofferraum des Fluchtfahrzeuges verladen.

Sowohl das Fluchtfahrzeug als auch die vier Täter, welche fußläufig unterwegs waren, flüchteten gegen 2.09 Uhr von der Tatörtlichkeit in Richtung BAB 6. Die in der Zwischenzeit alarmierten Polizeikräfte führten umgehende und umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durch, konnten jedoch keinen der Täter antreffen. Der Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Sollten Anwohner oder Passanten verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes festgestellt haben, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert (Telefon: 06894/1090) gebeten. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Ingbert)