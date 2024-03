„Weinbau & Oenologie“: Neuer internationaler Weinbau-Studiengang in RLP

Um Wein und Weinbau geht es in einem neuen Studiengang in der Pfalz. Interessenten kommen sogar aus Übersee.

MAINZ/NEUSTADT a. d. WEINSTRAßE. Ein neuer deutsch-französischer Master-Studiengang Weinbau & Oenologie beginnt im Wintersemester auf dem Weincampus im pfälzischen Neustadt. Für den berufsintegrierenden Studiengang in englischer Sprache gebe es bereits Anfragen aus den USA und Japan, aber auch aus der Schweiz, Österreich, Ungarn und natürlich aus Frankreich und Deutschland, sagte Studiengangsleiterin Lena Keller der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Die Studentinnen und Studenten verbringen das erste Jahr in der Pfalz und das zweite im Elsass in Colmar (Frankreich). Dazwischen sind sie in ihren Unternehmen, die auch das Studium bezahlen, wie Keller erläuterte.

Der vor rund drei Jahren am Campus eingerichtete deutsch-französische Master-Vollzeitstudiengang Weinbau & Oenologie werde ab dem Wintersemester auch auf Englisch angeboten und nicht mehr wie bisher auf Deutsch und Französisch. Diesen Studiengang hätten bisher 13 Absolventen abgeschlossen. Nach beiden Masterstudiengängen sei eine Promotion möglich.

Sie richten sich nach Darstellung des Weinbauministeriums in Mainz aber auch an potenzielle Führungskräfte der Weinwirtschaft. Der Weincampus in Neustadt an der Weinstraße ist eine Kooperation der Hochschule Kaiserslautern, der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen und der Technischen Hochschule in Bingen. (Quelle: dpa)