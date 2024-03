Bitburg: Möglicher Entführungsfall in Arztpraxis – 10-Jährige schreibt Hilferuf in Kinderbuch

BITBURG. Wie die Polizeiinspektion Bitburg mitteilt, wurde ihr am Freitagmorgen, 15.03.2024, ein möglicher Fall einer Entführung gemeldet.

In dem Wartebereich einer Bitburger Arztpraxis wurde ein Kinderbuch gefunden, in dem sich eine aktuelle, handschriftliche Notiz eines Kindes befand. Die junge Schreiberin formulierte einen ernstzunehmenden Hilferuf an die Polizei und schilderte, dass sie entführt worden sei.

Durch umgehende Recherchen des Jugendsachbereiches der Polizeiinspektion Bitburg wurde die 10 Jahre alte Verfasserin ermittelt.

Bei einer Befragung des Mädchens im Beisein ihres Vaters konnte der Sacherhalt schnell aufgeklärt werden. Es gab zu keinem Zeitpunkt eine Gefahrenlage für das Kind.

Der Hilferuf war frei erfunden und der Wartezeit in der Praxis geschuldet. Im Rahmen der Aufarbeitung des Falles versprach die junge Dame künftig solche Nachrichten, die Ermittlungen der Polizei veranlassen, nur noch im Ernstfall zu hinterlassen.