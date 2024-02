Kleine Köche ganz groß – „Mini-Köche Mosel“ kochen auf IKA/Olympiade der Köche ins Stuttgart

MOSEL/STUTTGART. Die Europa Miniköche, ein Projekt für Kinder, den richtigen Umgang mit Lebensmitteln, deren Zubereitung und den Service-Knigge zu erlernen, feiern in diesem Jahr ihr 35-jähriges Bestehen. In Anbetracht dieses Jubiläums haben die Miniköche Mosel an der IKA/Olympiade der Köche teilgenommen. Dies ist der älteste, größte und vielfältigste internationale Kochkunstwettbewerb der Welt. Die IKA fand im Rahmen der Messe INTERGASTRA in Stuttgart statt.

Mit 16 Miniköchen der Mosel ging es Richtung Stuttgart; mit dabei Kinder und Eltern aus mehreren Moselorten von Lieser bis Zell, der Mosel-Eifel und dem Hunsrück, die sich auf die feierliche Eröffnungsfeier freuten. Beim großen Einmarsch der Nationen bei der 26. IKA / Olympiade der Köche waren die Miniköche Mosel mit dabei und liefen an der Hand von internationalen Profiköchen der Länder ein. Mit insgesamt 150 Miniköchen aus ganz Deutschland und 36 Kochteams aus der ganzen Welt (insgesamt 55 Nationen) präsentierte sich die internationale Gastronomiebranche.

Am 2. Tag fand zeitgleich zu den Wettbewerben in den Messehallen der Messe Stuttgart die INTERGASTRA statt, die Leitmesse für Hotellerie und Gastronomie. Unsere Miniköche durften in einer der Wettbewerbsküchen ihr Können beweisen und für über 180 Teilnehmer Kartoffelklöße mit Putengeschnetzeltem und Gemüse zubereiten. Bei dem Rundgang in den Messehallen konnte viel bestaunt und probiert werden und auch das eine oder andere Autogramm von anwesenden Spitzenköchen gesammelt werden.

Das Projekt Europa Miniköche Mosel gibt 38 Kindern aus der Region die Möglichkeit, sich zusammen mit einer Auswahl an Restaurants, mit dem Thema regionale Lebensmittel und gesunder Ernährung zu beschäftigen. Das Projekt, welches im Sommer 2023 in Zusammenarbeit mit der Moselregion Traben-Trarbach und dem Ferienland Bernkastel-Kues gestartet ist, erfreut sich großer Begeisterung – nicht nur bei unseren Miniköchen!