Bären-Duell im RLP-Pokal: Eifel-Mosel Bären empfangen den Eishockey Club Die Bären 2016 e.V.

BITBURG. So wie der RLP-Pokal für die Eifel-Mosel Bären startete, geht er auch zu Ende (Spiel gegen Neuwied). Im letzten Spiel dieses Wettbewerbs empfangen die Eifel-Mosel Bären die „Bären“ aus Neuwied zum Rückspiel.

Bis kurz vor Weihnachten verlief die Saison für die Bären aus Neuwied eher durchwachsen. Startete man zunächst mit zwei Siegen noch erfolgreich in den BeNe-League Cup, verliefen die weiteren Spiele nicht mehr wie gewünscht und von den folgenden 14 Spielen wurde nur noch ein Spiel gewonnen. Im RLP-Pokal spielten die Bären aus Neuwied bis dato drei Spiele. Zu Hause gab es den Pflichtsieg gegen Bitburg, die beiden Spiele gegen Diez/Limburg wurden jedoch verloren. Insbesondere die deutliche Niederlage in Diez (14:4) war sehr schmerzhaft. Letztendlich kam es in Neuwied zu einigen personellen Veränderungen. Wenige Tage nach dem Gastspiel der Eifel-Mosel gab es einen Trainerwechsel und mit Leos Sulak kehrte der Meistertrainer der Vorsaison zurück nach Neuwied.

Auch im Kader gab es die ein oder andere Veränderung. Während Spieler den Verein verließen, wechselten auch Spieler nach Neuwied. Hier sollte man insbesondere den Finnen Juuso Rajala erwähnen. Er kam mit der Empfehlung von 223 Spielen in der DEL 2. Mit Beginn der BeNe-League Hauptrunde (22.12.2023) kam auch wieder der zählbare Erfolg zurück. So konnten die Bären bisher zwei Spiele gewinnen und in einem stimmungsvollen Heimspiel gegen Diez/Limburg, am 2. Weihnachtstag vor 1.400 (!) Zuschauern musste man sich erst nach Penaltyschiessen mit 6:7 geschlagen geben.

Nach der Partie in Diez geht es für die Eifel-Mosel Bären also gleich mit einem weiteren Pokalspiel weiter. Gleichzeitig ist dieses Heimspiel, wie bereits erwähnt, dass letzte Spiel im RLP-Pokal. Auch wenn sicher der ein oder andere den Sinn dieses Wettbewerbs, insbesondere aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen, hinterfragt, haben sich die Bären in jeder Partie im Rahmen ihrer Möglichkeiten der Herausforderung gestellt und viele Sympathien dazu gewonnen. Auch in diesem Spiel dürfte sicherlich wieder der ein oder andere Nachwuchsspieler zum Einsatz kommen.

Die Eifel-Mosel Bären freuen sich auf das „Bären-Duell“ und vor allem auf das erste Heimspiel im neuen Jahr. Sicherlich werden auch einige Zuschauer aus Neuwied den Weg nach Bitburg finden um somit für eine tolle Kulisse zu sorgen. Erstes Bully in der Eissporthalle Bitburg ist am Sonntag 14.1.2024, um 19 Uhr.

Tickets wie immer an der Abendkasse oder online unter https://eishockey-bitburg.vereinsticket.de. (Quelle: Eifel-Mosel Bären Bitburg)