TRIER. Zwischen dem Jahreswechsel, dem 31. Dezember, 19 Uhr, und dem 1. Januar, 1 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus Am Weidengraben in Trier ein.

Die Täter deckten zunächst eine Lampe mit einem Tuch ab und verschafften sich dann durch Aufstemmen der Rollladen gewaltsam Zutritt über die Balkontür zum Haus. Anschließend durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten nach Diebesgut. Entwendet wurden hierbei diverse Schmuckstücke. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)