Hunsrück: Scheune mit 40 Rindern in Brand – Ursache möglicherweise Silvesterrakete

DICKENSCHIED. In der Silvesternacht kam es gegen 2.27 Uhr in Dickenschied zu einem Vollbrand eines Stallgebäudes, in welchem sich ca. 40 Rinder befanden sowie Düngemittel und Strohballen gelagert waren.

Die Rinder konnten glücklicherweise rechtzeitig aus dem Stall befreit werden, sodass keines der Tiere zu Schaden kam. Trotz eines Großaufgebotes der Feuerwehr aus der VG Kirchberg konnte nicht verhindert werden, dass ein Großteil des Stallgebäudes durch den Brand völlig zerstört wurde. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Nicht auszuschließen ist, dass der Brand durch eine Silvesterrakete verursacht wurde. Die Brandermittlungen werden durch die Kriminalpolizei übernommen. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)