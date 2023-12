Trier: Fahrer von Kastenwagen flüchtet vor Kontrolle – Crash nach wilder Verfolgungsjagd

TRIER. Wie das Polizeipräsidium Trier mitteilt, beabsichtigte eine Streife der Polizeiinspektion Trier am heutigen Freitag, 08.12.23, am Porta- Nigra- Platz in Trier gegen 11.30 Uhr eine Verkehrskontrolle mit einem weißen Citroen Kastenwagen durchzuführen.

Der Fahrer des PKW versucht sich dieser Kontrolle durch Flucht mit hoher Geschwindigkeit zu entziehen. Die Fluchtstrecke verläuft von der Porta- Nigra über die Christophstraße bis in die Kochstraße, wo er letztlich einen Verkehrsunfall verursacht.

Der Fahrer flüchtet zu Fuß in Richtung Sichelstraße. Sollten Sie im Rahmen dieses Fahrmanövers eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern festgestellt haben, setzen Sie sich bitte mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung, unter der Telefonnummer 0651/9779-5210.