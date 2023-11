“ACAB” und “CATCH ME”: Jugendliche beschmieren Polizeiwache mit Sprühfarbe

ST. INGBERT. In der Nacht vom 4.11. auf den 5.11.2023 staunten die Beamten der Polizeiinspektion St. Ingbert nicht schlecht, als sie gegen 3.30 Uhr nachts von der Streifentätigkeit zur Wache zurückkehrten. Hier mussten sie feststellen, dass das Dienstgebäude in der Kaiserstraße in St. Ingbert zum wiederholten Male in kürzester Zeit mit Sprühfarbe beschmiert wurde.

Im Bereich der Gebäudefront, welche in Richtung der Kaiserstraße gelegen ist, wurden unter anderem der Schriftzug “ACAB” und “CATCH ME” (“Fang mich”) aufgesprüht. Die Beamten begaben sich daraufhin unverzüglich in die Fahndungsmaßnahmen.

Hierbei konnten sie im Bahnhofsgebäude zwei männliche Jugendliche feststellen, welche sich sehr nervös gegenüber den Beamten verhielten und sich immer wieder in Widersprüche verstrickten. Als einer der beiden seinen Ausweis aus dem mitgeführten Rucksack holen wollte, wurde ihm das Klappern seiner Spraydosen zum Verhängnis. Bei der darauffolgenden Durchsuchung der mitgeführten Sachen kam ein ganzes Arsenal an Graffiti-Zubehör zum Vorschein. Dieses wurde neben weiteren belastenden Beweisen sichergestellt.

Im weiteren Verlauf räumte einer der beiden Tatverdächtigen ein, dass sie das Dienstgebäude der Polizei kurz zuvor besprüht hatten. Weiterhin gestanden die beiden auch die Tat vom 2.11.2023 ein. Hier wurde das Dienstgebäude ebenfalls zur Nachtzeit mittels Sprühfarbe beschmiert.

Getreu dem Motto “CATCH ME” (“if you can”) konnte die Polizei die beiden jungen Sprayer fangen. Diese erwarten jetzt mehrere Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Ingbert)