Alkohol und Drogen am Steuer: Police Grand-Ducale greift durch

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet mehrere Alkoholfahrten sowie eine Drogenfahrt an verschiedenen Orten im Großherzogtum.

Am 7.11.2023, gegen 15.00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Rue Antoine-François van der Meulen in Dommeldingen, bei dem eines der implizierten Fahrzeuge weiterfuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dabei wurde niemand verletzt. Das flüchtige Fahrzeug konnte im Rahmen der umgehend eingeleiteten Ermittlungen kurze Zeit später angetroffen werden. Der Alkoholtest bei der Fahrerin verlief positiv und der Führerschein wurde daraufhin eingezogen.

Ebenfalls am 7.11. wurde gegen 20.25 Uhr ein Fahrzeug auf der CR121 in Junglinster gemeldet, das in Schlangenlinien fuhr. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später von einer Polizeistreife angetroffen werden. Da der Alkoholtest positiv ausfiel, wurde der Fahrerin ein provisorisches Fahrverbot zugestellt.

In der Nacht zum 8.11.2023 kontrollierten Polizeibeamte im Rahmen einer Alkoholkontrolle in der Rue Principale in Ernster ein Fahrzeug, aus dem Cannabisgeruch drang. Der beim Fahrer vor Ort durchgeführte Drogenschnelltest verlief positiv. Der Führerschein wurde daraufhin eingezogen.

Am frühen Morgen des 8.11.2023 wurde eine Polizeistreife in der Rue de Strasbourg im hauptstädtischen Bahnhofsviertel auf ein Fahrzeug aufmerksam, dessen Motor lief und dessen Fahrer den Kopf hinter dem Lenkrad hängen ließ. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer schlief und unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest bestätigte dies. Ein provisorisches Fahrverbot wurde daraufhin ausgestellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)