Daun: Von morgens bis abends gepöbelt – sturzbetrunkener Randalierer hält Polizei auf Trab

DAUN. Am 7.11.2023 trat ein 35-jähriger Mann aus dem Dauner Stadtgebiet ab 6.51 Uhr mehrfach in randalierender und/oder belästigender Art und Weise auf.

Zunächst befand er sich im Bereich des Hit-Marktes in Daun, wo er im volltrunkenen Zustand sowohl die Passanten als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Marktes anpöbelte. Er wurde in polizeilichen Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht.

Nachdem er sich hier sichtlich beruhigt hatte und ein annähernd sachliches Gespräch mit ihm möglich war, wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Gegen 8.45 Uhr erschien der Verantwortliche sodann bei der Kreisverwaltung in Daun, wo er ebenso begann, zu pöbeln. Durch die unmittelbar fußläufig eintreffenden Polizeibeamtinnen und -beamten wurde der Randalierer der Örtlichkeit verwiesen und mit einem Platzverweis belegt, welchem er zwar widerwillig, aber dennoch letztlich nachkam.

Gegen 2.16 Uhr sodann am 8.11.2023 erschien der Verantwortliche erneut hochgradig alkoholisiert nunmehr im Bereich des Krankenhauses Daun, wo er, trotz fehlenden medizinischen Erfordernisses, Einlass begehrte, was ihm verwehrt wurde. Bei Eintreffen der Polizeibeamtinnen und -beamten vor Ort zeigte er sich abermals aggressiv und uneinsichtig, so dass er nunmehr in polizeilichen Gewahrsam genommen wurde. Er wurde in die Gewahrsamsräume der Polizeiinspektion Daun verbracht, wo er nach Ausnüchterung entlassen werden konnte. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)