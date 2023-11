Hundehalter besprüht anderen Hund mit Pfefferspray: Vier Verletzte!

LINZ AM RHEIN. Wie die Polizei in Linz am Rhein mitteilt, gerieten am heutigen Dienstag, 07.11.2023, gegen 17 Uhr zwei Hunde in der Scherer-Passage in Linz aneinander.

Ein Hundehalter besprühte daraufhin den anderen Hund mit Pfefferspray. Neben dem angesprühten Hund erlitt auch ein 12-jähriges Mädchen sowie drei Mitarbeiter der Passage Verletzungen durch das Pfefferspray.

Der Hundehalter entfernte sich nach der Auseinandersetzung fußläufig mit seinem Hund. Die Polizei Linz hat ein Strafverfahren eingeleitet und nimmt Zeugenhinweise entgegen.