Vulkaneifel: Pkw-Fahrer kommt von Straße ab und kracht in Böschung – Ein Verletzter auf der L65

DAUN. Wie die Polizei Daun am Dienstag mitteilt, befuhr ein 63-jähriger Fahrzeugführer am 06.11.2023 aus dem Bereich der VG Gerolstein mit seinem Personenkraftwagen gegen 12.30 Uhr die L 65 im Bereich von Waldkönigen in Richtung Daun.

Hier kam er in Folge einer Rechtskurve, hervorgerufen durch einen Fahrfehler bei nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Böschung.

Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt.