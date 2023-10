RLP: Brand in Grundschule in der Nacht – Schulbetrieb nur eingeschränkt möglich

KOBLENZ. Im Eingangsbereich der Pestalozzi-Grundschule in Koblenz hat es in der Nacht zu Montag gebrannt. Dadurch sei der Schulbetrieb am Montag nach einer ersten Einschätzung nur eingeschränkt möglich, teilte die Polizei Koblenz am frühen Morgen mit. Eine entsprechende Regelung werde noch durch die Schulleitung kommuniziert.

Wie es zu dem Brand in der Nacht kam, ist noch unklar. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, das sich auch auf die darüber liegenden Gebäudeteile ausbreitete, so die Polizei Koblenz auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Scheiben seien ebenfalls zersprungen. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. (Quelle: dpa)