++ 58-jährige Simone G. aus Luxemburg vermisst – Polizei bittet um Mithilfe ++

LUXEMBURG. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, war die 58 -jährige Simone Gilbertz zuletzt am Freitagmorgen, den 29.09.2023, in ECHTERNACH unterwegs und wird seitdem vermisst.

Die Frau ist zirka 1,60 -1,65 Meter groß, ist von normaler Statur, hat kurzes blondes Haar und spricht luxemburgisch.

Jegliche Informationen zu der vermissten Person und deren Aufenthaltsortes sollen bitte an die Polizeidienststelle Luxemburg per Tel.: (+352) 244 40 1000 oder per E-Mail: Police.LUXEMBOURG@police.etat.lu weitergeleitet werden.