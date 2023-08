Region: Hochsitz-Vandalismus geht weiter – mehrere Sitze umgestoßen oder beschädigt

IDAR-OBERSTEIN. Bereits im vergangenen Monat hatte es mehrere Fälle von Vandalismus an Hochsitzen in der Region gegeben, so am 4. Juli in Jagdgebiet “Auf der Heid” zwischen Hammerstein und Frauenberg und zwischen dem 18. und 24. Juli im Jagdgebiet “Hilscheid” zwischen Hilscheid und Dhronecken.

Jetzt meldet die Polizei weitere Vorfälle. Im Zeitraum vom 4. bis zum 10. August wurden im Jagdbezirk Regulshausen und Niederwörresbach eine Vielzahl von Hochsitzen durch bisher unbekannte Täter umgestoßen und/oder beschädigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der 0651-97792290 zu melden. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)