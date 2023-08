Polizei “lasert” im Hunsrück: Geschwindigkeitskontrollen auf der B421 – 16 Raser erwischt

SIMMERN/HUNSRÜCK. Am gestrigen Donnerstag beteiligte sich die Polizei Simmern an der aktuellen ROADPOL-Kontrollwoche mit dem Schwerpunkt der Geschwindigkeitsüberwachung und führte im Zeitraum von 14.00 bis 16.00 Uhr Lasermessungen auf der B421 in Höhe der Abfahrt Todenroth/Kludenbach durch.

Der dortige 70km/h-Bereich wurde von insgesamt 16 Verkehrsteilnehmern zum Teil massiv missachtet; der “Tagesschnellste” wurde mit 105 km/h gemessen. Alle betroffenen Fahrerinnen und Fahrer wurden entsprechend verwarnt oder müssen mit einem Bußgeldbescheid rechnen.

Die Polizei Simmern wird auch zukünftig entsprechende Geschwindigkeitsüberwachungen, natürlich auch an anderen Örtlichkeiten, durchführen.

ROADPOL ist ein europäisches Verkehrspolizei-Netzwerk, dessen Ziel es ist, die Zahl der Verletzten und Toten auf den Straßen zu reduzieren. Aus diesem Grund werden regelmäßig bundesweite beziehungsweise europaweite Kontrollwochen zu einem bestimmten Schwerpunkt durchgeführt. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)