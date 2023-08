Auto kracht frontal in Kleinbus: Fahrer muss reanimiert werden

MERTESHEIM/GRÜNSTADT. Ein 59-jähriger Mann musste nach einem schweren Verkehrsunfall zwischen Grünstadt und Mertesheim (Landkreis Bad Dürkheim) reanimiert werden.

Er sei am Mittwochabend aus zunächst ungeklärter Ursache auf der Landstraße 395 mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Kleinbus kollidiert, teilte die Polizei mit. Der 59 Jahre alte Mann befand sich demnach in einem kritischen Zustand und kam nach der Reanimation an der Unfallstelle in ein Krankenhaus.

Die 41 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens und ihre 6 Jahre alte Tochter wurden leicht verletzt und kamen auch in ein Krankenhaus. Die Landstraße war nach dem Unfall für rund drei Stunden voll gesperrt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 45.000 Euro.