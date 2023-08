Wo ist der Sommer hin? Herbstwetter im August – die Prognosen der kommenden Wochen

TRIER. Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz Sommerferien ohne sommerliches Wetter. Laut Aussagen von Wetterexpertinnen und Wetterexperten wird sich daran vorerst auch nichts ändern. Ein weiteres Tiefdruckgebiet zieht heran und die Sonne lässt sich nur selten blicken. Die Temperaturen erreichen am Mittwoch maximal 23 Grad, vereinzelt treten kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel auf.

Ines van Hollen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen beschreibt die aktuelle Situation als “wechselhafte Phase”, die noch mindestens eine Woche anhalten wird. In den kommenden Tagen wird es zwar auch Sonnenschein geben, jedoch überwiegt der Regen, so die Meteorologin.

Niko Renkosik, Meteorologe bei der ARD-Wetterredaktion, bezeichnet das Wetter derzeit als “durchwachsen”. Von Atlantik ziehen nacheinander Tiefdruckgebiete heran, die dafür verantwortlich sind. Dies sei jedoch nichts Ungewöhnliches, so Renkosik.

Jetstream als Hauptursache für kühles Wetter

Die Hauptursache für das kühle Wetter ist der sogenannte Jetstream, der wie eine “Mauer zwischen kühlen und heißen Luftmassen” liegt, erläutert Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net. Dieses Starkwindband weist derzeit eine “Delle” auf, die genau über Deutschland liegt. Dadurch können kühle und feuchte Luftmassen aus dem Nordatlantik eindringen, während warme Luftmassen aus dem Süden ausgesperrt werden.

Kühles Wetter die ganzen Sommerferien?

Auch für das kommende Wochenende und den Beginn der kommenden Woche erwarten die Meteorologen keine wesentliche Änderung des Wetters. Es bleibt wechselhaft mit Schauern und Gewittern bei Temperaturen bis zu 23 Grad. Erst ab Dienstag könnte es etwas wärmer werden. Dennoch kann man nicht mit Sicherheit sagen, ob das kühle Wetter die gesamten Sommerferien in Rheinland-Pfalz bestimmen wird. Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst betont, dass eine Prognose für vier Wochen nicht möglich ist.

Siebenschläfertag war in Rheinland-Pfalz wechselhaft

Am Siebenschläfertag war das Wetter ebenfalls wechselhaft. Die bekannte Bauernregel besagt, dass das Wetter an diesem Tag das Wetter der nächsten sieben Wochen bestimmt. An diesem Tag war es in Rheinland-Pfalz in der Tat wechselhaft und nicht besonders heiß. Doch ob diese Regel tatsächlich zutrifft, bleibt fraglich.