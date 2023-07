Beliebte Übertragung – So könnt ihr die Trierer Eintracht in dieser Saison kostenfrei anschauen

TRIER. In der kommenden Oberligasaison kehrt SVE-TV zurück zu YouTube und Facebook und wird die Spiele der Eintracht wieder kostenlos in Bild und Ton in eure Wohnzimmer übertragen. Das verkündete die Trierer Eintracht am heutigen Donnerstag.

Zum Auftaktspiel gegen Arminia Ludwigshafen beginnt die Übertragung wie gewohnt zehn Minuten vor Anpfiff um ca. 13:50 Uhr. Die weiteren Partien der Saison werden vom Team hinterm Stream je nach Witterungsbedingungen und personellen Verfügbarkeiten übertragen und über die Social-Media-Kanäle der Eintracht angekündigt.