Gerolstein: Mann randaliert in Supermarkt und verletzt Mitarbeiterin

GEROLSTEIN. Wie die Polizei Daun mitteilt, begab sich am Mittwoch, 26.07.2023, ein mittlerweile amtsbekannter 45-jähriger Mann aus dem Gerolsteiner Stadtgebiet gegen 15.08 Uhr zu einem Supermarkt in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein und wollte hier Leergut einlösen.

Da er sich in der Vergangenheit hier bereits ungebührlich verhalten hatte, war ihm ein Hausverbot ausgesprochen worden.

Als er durch die Mitarbeiter des Marktes auf dieses angesprochen wurde, verhielt er sich aggressiv gegenüber den Mitarbeiter*innen und verletzte eine Mitarbeiterin mittels eines Schlages.

Im Anschluss entfernte er sich von der Örtlichkeit und stieß einen Ständer mit Angebotsblättchen um.

Als der Beschuldigte im weiteren Verlauf im Rahmen der Fahndung durch die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein angetroffen wurde, beleidigte er einen der eingesetzten Beamten in ehrverletzter Art und Weise.

Gegen 18.30 Uhr begab sich der 45-Jährige zum Gerolsteiner Rathaus, wo er seinen scheinbar angesammelten Hausmüll vor dem Anwesen entsorgte.

Gegen den 45-Jährigen wurden diverse Ermittlungsverfahren eingeleitet.