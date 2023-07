Öffentlichkeitsfahndung nach schwerer Körperverletzung: Wer kennt diese Männer?

ST. WENDEL. Bereits am Sonntag, den 2.4.2023, kam es gegen 4.00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Bahnhofshalle des Bahnhofs St. Wendel. Wie sich im Nachhinein herausstellte, wurde hierbei einer der Geschädigten schwer verletzt.

Zwei männliche Personen warteten in der Bahnhofshalle auf ihren Zug, als sich ihnen zwei südländisch aussehende, ebenfalls männliche, Personen genähert hätten. Die Parteien seien hier in ein kleines “Scharmützel” geraten, was aber ohne größere Probleme durch die Beteiligten beendet werden konnte. Laut den Geschädigten hätten sie sich die Hand gereicht und jeder sei seiner Wege gegangen. Kurze Zeit später seien diese allerdings mit weiteren männlichen Personen zurückgekehrt und hätten unvermittelt auf die Geschädigten eingeschlagen und eingetreten. Die Täter hätten erst von den Geschädigten abgelassen, als eine weitere Personengruppe sich fußläufig genähert habe.

Bisher konnte die Identität der Tatverdächtigen noch nicht geklärt werden. Von den Tatverdächtigen liegen mittlerweile allerdings Lichtbilder vor. Alle Personen gelten derzeit als tatverdächtig.

Allerdings sind die einzelnen Tatbeiträge derzeit nicht bekannt. Die Polizei St. Wendel versucht daher, die Identität der abgebildeten Personen im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung zu klären. Die Polizei sucht auf diesem Weg Personen, die Zeugen des Vorfalls waren bzw. die Angaben zu den abgebildeten Personen machen können. Informationen können unter Telefon 06851/8980 oder per E-Mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de mitgeteilt werden. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Wendel)