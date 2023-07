Vulkaneifel: Streit unter Pkw-Fahrern Straßen-Engstelle – Fußgänger angefahren

JÜNKERATH. Wie die Polizei in Prüm mitteilt, kam es am heutigen Samstag, 22.07.2023, gegen 11.40 Uhr, in der Gönnersdorfer Straße in Jünkerath zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Fahrzeugführern.

Diese kamen sich in einer Engstelle mit ihren Fahrzeugen entgegen und waren sich uneinig, wer diese Engstelle zuerst befahren darf. In der Folge staute sich der Verkehr leicht.

Ein unbeteiligter Fußgänger begab sich zu den beiden Fahrzeugführern und forderte diese auf, die Fahrbahn freizumachen.

Einer der Fahrzeugführer, welcher mit einem BMW unterwegs war, stieß mit dem unbeteiligten Fußgänger zusammen. Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrzeugführer des PKW BMW eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich telefonisch unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.