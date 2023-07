Sinnlose Zerstörungswut im Eifelkreis: Milchtankstelle in Giesdorf verwüstet und verkotzt!

GIESDORF. Wie die Polizei in Prüm mitteilt, wurden am heutigen Samstag, 22.07.2023, zwischen 00.00 Uhr und 09.00 Uhr durch bislang unbekannte Täter mehrere Sachbeschädigungen an einer Milchtankstelle in Giesdorf begangen.

Bei dieser Milchtankstelle handelt es sich um ein aus Holz gefertigtes Häuschen, in welchem sich ein Milchautomat befindet sowie regionale Lebensmittel in Verkaufsregalen angeboten werden.

Die Täter beschädigten einen Stuhl sowie ein Werbeschild vor dem Häuschen. Im Inneren des Häuschens wurde ein Waschbecken beschädigt. Aus einem Verkaufsregal wurden zwei zum Verkauf angebotene Flaschen Bio-Hanföl entwendet.

Weiterhin wurde das Innere des Häuschens durch Erbrochenes stark verschmutzt.

Der entstandene Schaden wird auf mindestens 450 Euro geschätzt.

Zum Tatzeitpunkt fand in nur wenigen hundert Metern Entfernung zum Tatort die Giesdorfer Kirmes statt.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Prüm, telefonisch unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail pipruem.dgl@polizei.rlp.de, erbeten.