Holzschuppenbrand springt über: Wohnhaus in Saarbrücken in Flammen

SAARBRÜCKEN-MALSTATT. Ein Feuer in einem Holzunterstand hat am Samstag in Saarbrücken-Malstatt auf ein Wohnhaus übergegriffen.

Wegen der starken Rauchentwicklung sollten Anwohner Türen und Fenster geschlossen halten, teilten die Einsatzkräfte mit.

Das Feuer in dem Holzunterstand habe man löschen können, doch die Flammen seien auf das Haus übergesprungen.

Auf der Straße vor den Anwesen befanden sich dutzende Anwohner und Schaulustige, die von den Einsatzkräften zwecks eigener Sicherung zurückgedrängt werden mussten. Da ein Übergreifen des Holzschuppens auf beide angrenzenden Anwesen drohte, wurden diese von Polizei und Feuerwehr geräumt, so dass keine Gefahr mehr bestand. Durch die Vielzahl von Einsatzkräften und Einsatzfahrzeugen war die Pferchgasse voll gesperrt und der Verkehrsfluss in den umliegenden Straßen erheblich eingeschränkt.

Angaben über Verletzte gab es zunächst nicht. Die Einsatzkräfte seien gegen 13.40 Uhr alarmiert worden. Gegen 16.00 kämpften die Feuerwehrkräfte immer noch gegen die Flammen im Wohnhaus an.

Nach einiger Zeit gelang es den Einsatzkräften der Feuerwehr den Brand unter Kontrolle zu bringen und größtenteils abzulöschen. Dort war eine große Menge an Unrat abgestellt und verbrannt. Die Flammen hatten zudem auch schon beide angrenzende Wohnhäuser beschädigt, eines davon so stark, dass es vorerst unbewohnbar bleiben musste. Die Nachlöscharbeiten dauerten länger an. Statiker prüften ebenfalls, ob eine Einsturzgefahr vorlag.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Eine Begehung und Spurensuche konnte bislang noch nicht erfolgen. Der Schaden wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand im fünfstelligen Bereich eingeschätzt.