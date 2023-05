Fahrerflucht: Fußgänger von PKW erfasst, aufgeladen und abgeworfen – schwerverletzt

SAARBRÜCKEN. Am 27.5.2023 ereignete sich gegen 1650 Uhr ein Verkehrsunfall in der Dudweilerstraße, Höhe Kupfergasse, in der Saarbrücker Innenstadt, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Ein beteiligtes Fahrzeug flüchtete von der Unfallörtlichkeit.

Der Fußgänger wollte hierbei die Fahrbahn der Dudweilerstraße in Fahrtrichtung Wilhelm Heinrich-Brücke von rechts nach links überqueren. Ein Transporter, welcher die rechte Fahrspur befuhr, hielt an, um dem Fußgänger, einem 56 Jahre alten Mann aus Saarbrücken, das Überqueren zu ermöglichen. Der 56-Jährige begab sich daraufhin auf die Fahrbahn, überquerte die rechte Fahrspur und trat unvermittelt, ohne auf den weiteren Verkehr zu achten, hinter dem Transporter auf die linke Fahrspur. Dort wurde er von einem PKW erfasst, aufgeladen und schließlich abgeworfen.

Der PKW, ein schwarzer Sportwagen, hielt kurz an, fuhr dann jedoch weiter und flüchtete von der Unfallörtlichkeit. Der Fußgänger, welcher unter alkoholischer Beeinflussung stand, wurde durch den Unfall schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Saarbrücker Krankenhaus verbracht.

Der Fahrer des Sportwagens, ein 26 Jahre alter Mann aus Frankreich, erschien einige Zeit später bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt und stellte sich. An seinem Fahrzeug konnte ein korrespondierender Schaden festgestellt werden. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls sich, bei der Polizeiinspektion Burbach oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden (Telefon: 0681/97150). (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach)