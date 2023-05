TRIER-RUWER. Wie die Polizei in Schweich mitteilt, hat ein bislang unbekannter Täter auf dem Parkplatz “Hüsterswiese” im Zeitraum, vom 22.05.2023, 12.30 Uhr – 23.05.2023, 08.30 Uhr in Trier-Ruwer in der Ruwerer Straße den jeweils hinteren rechten Reifen an zwei PKW zerstochen.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 400 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.