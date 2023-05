Hunsrück: Dogge attackiert Radfahrer – Blutige Wunde nach Beißvorfall

MORBACH-HINZERATH. Am 07.05.23 kam es gegen 10.30 Uhr auf der L 159 zwischen den Ortschaften Morbach-Hinzerath und Bruchweiler oberhalb des Forsthauses Hinzerath zu einem Beißvorfall mit einem großen Hund, vermutlich einer Dogge.

Ein 48-jähriger Fahrradfahrer bemerkte, dass der Hund frei auf der Straße herumlief und wollte ihn einfangen. Der zunächst zahm anmutende Hund biss dem Mann unvermittelt in den Unterarm, wodurch eine blutende Wunde entstand. Die Hundehalterin, die sich im Nahbereich aufhielt, erschien sofort und zeigte sich einsichtig.

Die Verletzung musste ambulant behandelt werden.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Morbach eine Zeugin, die den Vorfall vermutlich beobachtet hat und die Hundehalterin anschließend herbeirief. Laut dem Geschädigten handelt es sich um eine dunkelhaarige Frau zwischen 35 und 45 Jahren, die in einem dunklen Cabriolet, vermutlich der Marke Fiat, saß. Sie hielt mit dem PKW am Straßenrand in unmittelbarer Nähe, entfernte sich aber, nachdem die Besitzerin zu ihrem Hund zurückkehrte und mit dem Geschädigten sprach.

Die Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.