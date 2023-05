LANDAU/ANNWEILER A.T. Ein 57-jähriger Gleitschirmflieger ist am Sonntag bei Annweiler am Trifels (Kreis Südliche Weinstraße) gegen eine Baumkrone geflogen und hat sich dabei schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte soll ein Pilotenfehler der Grund für den Absturz gewesen sein.

Der Mann wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr habe für den 57-Jährigen nicht bestanden.