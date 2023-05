Gefährliche Eskalation: Täter nach Bedrohung von Familie mit Schusswaffe geschnappt

BOPPARD. Am 07.05.2023 gegen 14:15 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Bopparder Innenstadt zu einer Bedrohungslage.

Hintergrund waren Differenzen zwischen zwei Parteien bezüglich des Russland – Ukraine Konflikts. Durch die geschädigte Familie wurde mitgeteilt, dass der Beschuldigte eine Schusswaffe mit sich führen würde.

Der beschuldigte, männliche Täter flüchtete vor Eintreffen der Polizei. Durch viele Einsatzkräfte der Polizei Boppard, sowie den umliegenden Polizeiinspektionen und des Polizeihubschraubers wurde der mutmaßliche Täter nach nur kurzer Fahndung festgenommen. Er musste seinen restlichen Abend im Gewahrsam der Polizei Boppard verbringen. Der beschuldigte Mann führte eine echt wirkende CO2 Pistole mit sich. Im Nachgang muss der Beschuldigte mit einer Anzeige wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz rechnen. Außerdem wurde die Pistole sichergestellt.