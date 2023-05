“Ein weiterer wichtiger Baustein”: Sven König verlängert bei Eintracht Trier bis 2024

TRIER. Sven König (26) bleibt ein weiteres Jahr ein Blau-Schwarz-Weißer. Der SV Eintracht-Trier 05 hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem Offensivakteur bis zum 30. Juni 2024 verlängert.

„Ich bin stolz, dass ich meinen auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängern konnte. In den letzten Wochen habe ich gemerkt, dass ich weiterhin Lust habe, ein Teil der Mannschaft und des Vereins zu sein und meinen Beitrag zu einer erfolgreichen Zukunft zu leisten“, so König zu seiner Vetragsverlängerung bei Eintracht-Trier.

König absolvierte für die Eintracht bisher 26 Regionalligaspiele, 36 Oberligaspiele und 7 Rheinlandpokalspiele. Dabei gelangen ihm 27 Treffer. Bevor Sven 2021 zur Eintracht wechselte stand er bei TuRu Düsseldorf unter Vertrag, kam dort aufgrund des Abbruchs der Saison aber nicht zum Einsatz. Ein Jahr zuvor absolvierte er vier Partien für den 1. FC Bocholt in der Oberliga Westfalen.

In der Saison 2019/2020 spielte der 1,81 Meter große Offensivspezialist bei Rot-Weiß Koblenz in der Regionalliga Südwest, dort gelangen ihm in 20 Einsätzen zwei Tore. Ausgebildet wurde König in den Jugenden von Borussia Dortmund, Arminia Bielefeld und den Sportfreunden Siegen. Nach der Jugend absolvierte er bereits als 17-jähriger für die Sportfreunde Siegen seine ersten Regionalligaspiele im Herrenbereich. Zur Saison 2015/2016 wechselte der gebürtige Schwerter aufgrund eines Stipendiums in die USA, hier spielte er knapp vier Jahre bei den Pacifik Sharks und den CU Bluejays.

„Es freut uns sehr, dass wir weiter auf Sven setzen können. Er ist ein talentierter Spieler und passt gut in unser Team. Seine Vertragsverlängerung ist ein weiterer wichtiger Baustein für die Spielzeit“, betont SVE-Cheftrainer Andreas Zimmermann.