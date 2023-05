AACH. Am Samstag, 13. Mai startet der NABU Region Trier eine Müllräumaktion bei Aach und sucht dazu noch tatkräftige Unterstützung.

Treffpunkt ist um 10 Uhr am Sportplatz Aach. Von dort aus werden die Helfenden in Gruppen aufgeteilt und verschiedene Wege, besonders Wald- und Feldwege, von Müll gesäubert. Gegen 13 Uhr gibt es am Sportplatz eine Stärkung.

Wer helfen möchte wird gebeten, sich zwecks Absprache und Koordination bei Bernd Mutschler, Tel. 0176 – 31358958, zu melden.