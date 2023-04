Nach Crash zwischen Lkw und Pkw: Dreiste Autofahrer nutzen Rettungsgasse

KOBLENZ. Wie die Polizei Koblenz am Donnerstagmittag mitteilt, kam es bereits am Dienstag, 18.04.2023, gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall kurz hinter dem Saarplatzkreisel auf den beiden Fahrspuren der B 9 in Richtung Boppard.

Der 31-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Lkw zunächst den linken Fahrstreifen aus dem Kreisel heraus, bevor er beabsichtigte auf die rechte Spur zu wechseln. Dabei übersah er eine 70-jährige Autofahrerin, die er am Fahrzeugheck touchierte. Durch die Kollision geriet der Pkw der Geschädigten ins Schleudern und erlitt Totalschaden.

Die 70-Jährige wurde im Nachgang mit dem Verdacht eines HWS-Traumas ins Krankenhaus eingeliefert. Sie erlitt einen Schock. Zum Zwecke der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in Richtung Boppard vollgesperrt.

Während der Unfallaufnahme gerieten zwei Autofahrer ins Visier der Einsatzkräfte, die das Herannahen eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr mit Sondersignalen nutzten, um diesem durch die gebildete Rettungsgasse zu folgen. Sie behinderten dadurch kurzzeitig den ebenfalls mit Sondersignalen anfahrenden Rettungswagen.

Die eingesetzten Beamten unterzogen die beiden 29 und 30 Jahre alten Pkw-Fahrer einer Kontrolle. Sie erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des unerlaubten Nutzens der Rettungsgasse.