Trier: Bauarbeiten in Trier-West – Vollsperrung der Hornstraße und Eurener Straße im Wechsel

TRIER. Aufgrund einer Baumaßnahme der Stadtwerke Trier wird die Hornstraße ab Montag, 24. April zwischen der Kreuzung Eurener Straße und Trierweilerweg bis zur Einfahrt in die Hohensteinstraße vollgesperrt.

Während der Baumaßnahme gilt im Bereich der Sperrung ein absolutes Park- und Halteverbot. Hintergrund ist die Umsetzung einer Gasregelanlage. Der Auto- und Radverkehr wird über die Eurener Straße umgeleitet. Die Bushaltestellen Markusstraße und Hohensteinstraße entfallen für die Dauer der Sperrung.

Die Busse der Linien 1, 2 und 81 fahren bis zur Haltestelle Trierweilerweg ihre gewohnte Route und werden anschließend über die Rampe geleitet. Die Busse der Linie 10 mit dem Ziel Hohensteinstraße werden ebenfalls über die Rampe geleitet und enden an der Haltestelle Trierweilerweg. Die Busse der Linie 80 fahren bis zur Haltestelle Steinsweg und enden dort. Die Sperrung der Hornstraße dauert bis zum 02. Mai an.

Vollsperrung der Eurener Straße ab 02. Mai

Ab dem 02. Mai wechselt die Vollsperrung in die Eurener Straße. Hier wird der Abschnitt an der Kreuzung zur Hornstraße und der Auffahrt zum Bahnübergang gesperrt. Der Auto- und Radverkehr wird an dieser Stelle dann über die Hornstraße umgeleitet. Die Busse der Linien 1, 2 und 81 fahren nach der Haltestelle Trierweilerweg wieder ihre gewohnte Route über die Haltestellen Hohensteinstraße und Markusstraße. Gleiches gilt für die Busse der Linien 10 und Linie 80, die ebenfalls wieder ihren üblichen Weg durch die Hornstraße fahren. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich bis zum 10. Mai andauern.