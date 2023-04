Drei Einbrüche in einer Nacht: Polizei nimmt Jugendliche fest

ST. WENDEL. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 4.00 Uhr, teilte ein Anwohner aus der Alsweilerstraße in Marpingen mit, dass gerade versucht wurde, in sein Haus einzubrechen. Eine sofort ausrückende Streife der Polizei St. Wendel konnte dann drei Jugendliche, einen 15-Jährigen und einen 17-Jährigen aus Marpingen-Berschweiler sowie einen 15-Jährigen aus Illingen in der Nähe des Tatortes feststellen. Die Personen waren teilweise vermummt.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass es zu einem weiteren vollendeten Einbruch ins Schützenhaus in Marpingen gekommen war. Dieses befindet sich nur wenige Meter von dem ersten Tatort entfernt. Bei den Jugendlichen konnte Diebesgut aus dem Schützenhaus sowie Einbruchswerkzeug festgestellt werden. Des Weiteren führte ein Tatverdächtiger eine Schreckschusswaffe mit sich.

Die Jugendlichen wurden zur Dienststelle verbracht, wo sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft an ihre Erziehungsberechtigten überstellt wurden. Das Diebesgut und das Einbruchswerkzeug wurden einbehalten.

Gegen 9.00 Uhr wurde dann ein weiterer Einbruch in eine Fischerhütte in Marpingen gemeldet. Ob die drei Jugendlichen auch für diese Tat verantwortlich sind, müssen weitere Ermittlungen klären.

Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion St. Wendel, Telefon 06851-8980. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Wendel)