Abenteuerliche Flucht – E-Scooter Fahrer versteckt sich in Mülltonne vor Polizei!

KAISERSLAUTERN. Eine abenteuerliche Flucht eines jungen Mannes, erlebten Beamte der Polizei Kaiserslautern am gestrigen Dienstag, 11. April.

Die Polizei wollte den 20-Jährigen zunächst kontrollieren, weil er ihr mit einem E-Scooter aufgefallen war. Anstatt sich der Kontrolle zu stellen, ergriff der junge Mann jedoch die Flucht und fuhr mit seinem Roller über mehrere Straßen im Stadtgebiet davon.

Die Beamten folgten dem Roller und konnten dabei beobachten, wie der Fahrer in der Bleichstraße den E-Scooter abstellte und zu Fuß flüchtete. Der junge Mann flüchtete dabei über die Dächer eines Innenhofes in eine Straße. Dort konnte er schließlich von der Polizei gestellt und festgenommen werden – er hatte sich in einer Mülltonne versteckt.

Bei der Kontrolle des 20-Jährigen fiel, laut Angaben der Polizei, dessen drogentypisches Verhalten auf. Er musste zur nächsten Dienststelle mitkommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die weiteren Ermittlungen laufen.

(Quelle: Polizei)